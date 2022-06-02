الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بإعلان تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين

رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم بتمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي.