الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يشارك في "ملتقى ليالي إخاء الرمضاني"

شارك الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الدكتور عبدالله الفوزان، في ملتقى ليالي إخاء الرمضاني، الذي يأتي برعاية من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبالتعاون مع عدد من الجهات والجمعيات الأهلية، وذلك اليوم الأربعاء بمقر المركز.
ورحَّب "الفوزان" خلال كلمته في الحفل بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، وقدَّم شكره له على تشريفه ورعايته حفل افتتاح برنامج ليالي إخاء، الذي تطلقه هذه المؤسسة العريقة التي أخذت على عاتقها رعاية اليتيم رعاية شاملة تحت قيادة حكومتنا الرشيدة، التي أولت العمل الإنساني اهتمامًا كبيرًا منذ توحيد السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وقال "الفوزان": إن منهجية رعاية الأيتام في السعودية تمتزج بعوامل كثيرة، بدءًا بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي يحث على رعاية اليتيم، ورتب على رعايته والعناية به الأجر العظيم، مرورًا بالقيم الإنسانية التي تربط مجتمعنا السعودي بعضه، وتُميِّزه بهذه الميزة الحميدة، حتى تبلورت الرؤية الكاملة لرعاية الأيتام في السعودية مع انطلاقة الرؤية الوطنية الطموحة 2030، فباتت إحدى ركائز التنمية الاجتماعية.
وأشار "الفوزان" إلى أن هذا البرنامج التوعوي التدريبي يأتي ثمرة للتعاون والشراكة القائمة بين المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في دعم ورعاية مثل هذه الفعاليات الاجتماعية، بوصفه مركزًا وطنيًّا معنيًّا بتعزيز منظومة القيم الاجتماعية والإنسانية، وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتعاون والتكاتف والتماسك والتلاحم بين أطياف المجتمع كافة، وحث جميع فئات المجتمع لخدمتهم، وتذليل الصعوبات أمامهم، وتسخير العيش الكريم لهم.
وتمنى أن يحقق هذا البرنامج الأهداف النبيلة المرجوة منه بتعزيز المسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية، واستثمار أوقات شهر رمضان المبارك بالنفع والفائدة، التي تعكس الدور الإيجابي نحو المجتمع، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية، وبما يلبي رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-.