الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يشارك في "ملتقى ليالي إخاء الرمضاني"

ورحَّب "الفوزان" خلال كلمته في الحفل بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، وقدَّم شكره له على تشريفه ورعايته حفل افتتاح برنامج ليالي إخاء، الذي تطلقه هذه المؤسسة العريقة التي أخذت على عاتقها رعاية اليتيم رعاية شاملة تحت قيادة حكومتنا الرشيدة، التي أولت العمل الإنساني اهتمامًا كبيرًا منذ توحيد السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.