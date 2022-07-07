الأمين العام لهيئة كبار العلماء: نعتز بثقة القيادة في أعضاء الهيئة لتولي خطبة يوم عرفة

وفي حج هذا العام ١٤٤٣هـ يشرف بإلقاء هذه الخطبة العظيمة وبهذه الثقة الملكية الكريمة، معالي الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى عضو هيئة كبار العلماء الذي انتسب إلى عضوية هيئة كبار العلماء منذ سنة ١٤٣٠هـ، وكان له ولزملائه أصحاب المعالي والفضيلة برئاسة سماحة الوالد المفتي العام الدور الكبير في إصدار عدد من قرارات وبيانات هيئة كبار العلماء ذات الشأن العام، التي تبين الدين الإسلامي، وتوضح مقاصده السامية، وتحافظ على اللحمة الوطنية، واجتماع الكلمة حول ولاة الأمر أيدهم الله؛ كإصدارهم ذلك القرار الشهير إبان ما يسمى بالربيع العربي الذي استهدفت به الدول العربية لزعزعة استقرارها، وتقويض مؤسساتها، وقد وقفت هيئة كبار العلماء إذ ذاك موقفًا حازمًا مبني على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.