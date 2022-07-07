الأنفاق بمكة والمشاعر.. 48 مجهّزة للسيارات و10 للمشاة بطول 53 كم2

يأتي ذلك في إطار حرص "الأمانة" والتأكد من مدى جاهزية الأنفاق وسلامة محتوياتها، وتهيئة كافة سبل الراحة والخدمات لحجاج بيت الله الحرام، والمحافظة على الوجه الحضاري الجميل للعاصمة المقدسة؛ حيث تساهم الأنفاق بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية، وفك الاختناقات، والربط بين الأحياء السكنية والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وتسهيل حركة التنقل فيما بينها.