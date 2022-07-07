الأنفاق بمكة والمشاعر.. 48 مجهّزة للسيارات و10 للمشاة بطول 53 كم2

أنهت أمانة العاصمة المقدسة، تهيئة الأنفاق في مكة والمشاعر المقدسة، والبالغ عددها 58 نفقًا؛ منها 40 نفقًا في مكة المكرمة، و18 ضمن المشاعر المقدسة.
يأتي ذلك في إطار حرص "الأمانة" والتأكد من مدى جاهزية الأنفاق وسلامة محتوياتها، وتهيئة كافة سبل الراحة والخدمات لحجاج بيت الله الحرام، والمحافظة على الوجه الحضاري الجميل للعاصمة المقدسة؛ حيث تساهم الأنفاق بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية، وفك الاختناقات، والربط بين الأحياء السكنية والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وتسهيل حركة التنقل فيما بينها.
ويشهد حج هذا العام تخصيص 48 نفقًا للسيارات، و10 أنفاق للمشاة بطول 53 كيلومترًا مجهزة بكامل المستلزمات من وحدات للإنارة ومراوح نفاثة ومولدات كهرباء احتياطية وأجهزة إحساس بدرجة الحرارة والرطوبة في أنفاق المشاة، وأجهزة لقياس مدى الرؤية وسرعة الهواء وتدفق المياه، وغير ذلك.