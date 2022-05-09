محليات

"الأهلي المالية": "رتال للتطوير العمراني" تطرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في السوق الرئيسية

يشمل 30% من أسهم الشركة
"الأهلي المالية": "رتال للتطوير العمراني" تطرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في السوق الرئيسية
سبق
سبق

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومدير الطرح ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي المحتمل لشركة رتال للتطوير العمراني "رتال" عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، حيث من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 30% من أسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن "رتال" حصلت على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 20 أكتوبر 2021، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 12 مليون سهم (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 16 مارس 2022.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

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طرح رتال للتطوير العمراني.pdf
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شركة رتال للتطوير العمراني
شركة الأهلي المالية

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