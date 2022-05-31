"الأوركسترا" العالمي يعانق مباني "جدة التاريخية" في موسم جدة

مزجت "جدة التاريخية" بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر، وتزيّنت لزوّار موسم جدة بتاريخ عريق يجمع بين الثقافة والفن والترفيه، ويعود شريط الذاكرة للوراء عندما يتجول الزائر بين أروقتها الشعبية القديمة، لينتشي حنين الذكريات لذلك الزمن الجميل الذي كانت هذه المنطقة شاهدة عليها.