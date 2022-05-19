الأوساط الاقتصادية تترقب استكمال أعضاء "بيت التاجر المكي"

تترقب الأوساط الاقتصادية وقطاع الأعمال والمجتمع المكي الإعلان عن 6 أسماء لاستكمال عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة البالغ عددهم 12 عضوًا عبر التعيين من قبل وزير التجارة، وذلك عقب إعلان نتيجة سباق الانتخابات لعضوية المجلس بفوز 6 أعضاء منهم 3 من مجلس الدورة الـ 20.
وهنأ رئيس مجلس إدارة الدورة الـ 20 هشام محمد كعكي الفائزين في الانتخابات، وقال: إن انتخابات هذه الدورة حققت أكبر عدد من الناخبين والمرشحين في تاريخ الغرفة، موضحًا أن غرفة مكة المكرمة لديها اليوم إرث ومشاريع ضخمة ستكون رافدًا استثماريًّا للغرفة.
من جهته، اعتبر أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق أن غرفة مكة المكرمة تحتفل بعرس انتخابي مشهود، وتمنى التوفيق والسداد للجميع خلال المرحلة المقبلة لتطوير القطاع الخاص، وتهيئة وتطوير الغرفة بما يتسق مع التوجهات الاقتصادية العامة للمملكة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين.
جدير بالذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات غرفة مكة المكرمة للدورة الـ21 (1443ـ1447هـ) أعلنت النتائج يوم الأربعاء 18 مايو 2022، وحجز 6 مرشحين مقاعد في مجلس الإدارة الجديد بمجموع أصوات 9307 أصوات.