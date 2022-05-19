الأوساط الاقتصادية تترقب استكمال أعضاء "بيت التاجر المكي"

وهنأ رئيس مجلس إدارة الدورة الـ 20 هشام محمد كعكي الفائزين في الانتخابات، وقال: إن انتخابات هذه الدورة حققت أكبر عدد من الناخبين والمرشحين في تاريخ الغرفة، موضحًا أن غرفة مكة المكرمة لديها اليوم إرث ومشاريع ضخمة ستكون رافدًا استثماريًّا للغرفة.