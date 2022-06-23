"الأوقاف الجامعية".. 7 مبادرات تمكّن الجامعات من الاستقلالية و10 جلسات لمناقشتها

وأضاف الخراشي أن المؤتمر يمثل فرصة رائدة لتعزيز التعاون مع شركاء الهيئة العامة للأوقاف، والوقوف على واقع الأوقاف الجامعية وتحديد احتياجاتها والتعرف على التجارب الناجحة لتنمية الموارد المالية للجامعات واستدامتها، مع إبراز الفرص الاستثمارية والحلول لتمكين أوقاف الجامعات، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيسهم في الخروج بالنماذج المالية المُثلى لتشغيل الأوقاف الجامعية، ومعرفة احتياجات الشركاء، إضافة إلى الإسهام في وضع خارطة طريق واضحة للاستثمار بالأوقاف الجامعية.