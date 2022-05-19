"الأوقاف" تدعم جمعية "الوداد".. لتعزيز دورها الريادي في خدمة المجتمع

من جهته أكّد الرئيس التنفيذي لجمعية الوداد الخيرية الدكتور ضيف الله بن أحمد النعمي، أن دعم الهيئة العامة للأوقاف ساهم في تحقيق العديد من خدمات الجمعية، التي تقدمها للطفل اليتيم فاقد الرعاية الوالدية دون عمر السنتين، منذ استلامه إلى احتضانه لدى أسر سعودية مؤهلة، كما ساهم في تأهيل الأسر المتقدمة للاحتضان، وخدمات متابعة الأطفال بعد إسنادهم للأسر المحتضنة، بالإضافة إلى أثر الدعم في تحقيق العمل المؤسسي وتحسين الممارسات والأدوار وفق الخطة الاستراتيجية للجمعية.