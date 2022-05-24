"الأوقاف" تصدر جدول المخالفات والعقوبات المرتبطة بلائحة تنظيم أعمال النظارة

جاء ذلك استنادًا إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف باعتماد الجدول، آخذًا في الاعتبار قرار مجلس الوزراء المتضمن في الفقرة (2) من البند (ثانياً) بأن "يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف لائحة تتضمن ما يتعلق بأعمال النظارة من شروط والتزامات ومخالفات، وتحديد العقوبة المترتبة على أي منها من بين العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال. ج- إيقاف عمل الناظر لمدة تحددها اللائحة. د- عزل الناظر أو من تعهد إليه إدارة الوقف، ولائحة تنظيم أعمال النظارة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة.