"الأوقاف" تصدر جدول المخالفات والعقوبات المرتبطة بلائحة تنظيم أعمال النظارة

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف صدور جدول المخالفات والعقوبات المرتبطة بلائحة تنظيم أعمال النظارة.
ويتضمن الجدول قائمة بالمخالفات والعقوبات المقررة لها، والتي روعي فيها مبدأ التدرج في تحديد العقوبة وتناسبها مع جسامة المخالفة؛ وفقاً لمعايير تقدير العقوبات التي حددتها لوائح الهيئة.
جاء ذلك استنادًا إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف باعتماد الجدول، آخذًا في الاعتبار قرار مجلس الوزراء المتضمن في الفقرة (2) من البند (ثانياً) بأن "يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف لائحة تتضمن ما يتعلق بأعمال النظارة من شروط والتزامات ومخالفات، وتحديد العقوبة المترتبة على أي منها من بين العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال. ج- إيقاف عمل الناظر لمدة تحددها اللائحة. د- عزل الناظر أو من تعهد إليه إدارة الوقف، ولائحة تنظيم أعمال النظارة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة.
ويأتي إصدار جدول المخالفات والعقوبات في إطار سعي الهيئة إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات في العمل الإشرافي، ووضع الأدوات النظامية المناسبة التي تساهم في حماية الأوقاف وتطويرها وتنميتها، ويعزز من تحقيق شروط واقفيها، ويؤدي إلى التقليل من المخاطر النظامية التي قد تؤثر على أنشطة الوقف وأعماله.