"الأوقاف" تطرح مشروع تعليمات المحافظ الاستثمارية للعموم

ويتضمن مشروع تعليمات المحافظ الاستثمارية الوقفية 13 مادة، أبرزها: الإطار النظامي والإشرافي على المحافظ الاستثمارية الوقفية، والاشتراطات الخاصة بفتح المحافظ، ومتطلبات الإفصاح، والإجراءات المتّبعة في حالات التعدي على المحفظة أو الإضرار بها، إضافة إلى متطلبات الإعفاء من تطبيق أي من أحكام التعليمات؛ ومنها العلاقة بين الناظر والجهة الإشرافية.