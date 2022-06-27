الأولى بالشرق الأوسط.. "تقويم التعليم" عضوًا في اتفاقية سيئول لبرامج الحاسب

يُذكر أن الهيئة ممثلةً بمركز "اعتماد" حصلت على اعتراف كامل من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) لمدة عشر سنوات إلى عام 2032م، حيث يعد هذا الاتحاد الذي تأسس عام 1972م منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، وتعنى بتحسين جودة التعليم الطبي في جميع أنحاء العالم، وحرصت الهيئة على الحصول على هذا الاعتراف كونها بيت خبرة وطنيًا مسؤولًا عن جودة التعليم العالي بمؤسساته وبرامجه في المملكة، بما في ذلك برامج التعليم الطبي، وكسب ثقة المجتمع المحلي والدولي في مخرجات نظام التعليم السعودي، بما يدعم فرص الشباب السعودي في الالتحاق بأفضل الوظائف الدولية والمنافسة العالمية في سوق العمل المحلي والدولي، وحصولهم على أفضل الفرص التعليمية.