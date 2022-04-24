الأولى عربيًا.. "القرني": هذه الجمعية توفر الدواء مجانًا لـ3 آلاف من أصحاب الأمراض المزمنة

ويؤكد "القرني" أنها أول جمعية للدواء بالمجان عربيًا، ويقول: "من الوسائل الداعمة والإنسانية التي تزيد من جهود وخيرية هذه الجمعية في خدمة المستفيدين من برامجها، ما أفصح به مسؤولها د. باطوق من إطلاق الجمعية خدمة توصيل الأدوية لبيوت المستفيدين ممن لا يملكون القدرة المالية للوصول إلى مقر الجمعية، والحصول على الدواء، وهي خدمة غير مسبوقة تنفرد بها هذه الجمعية على غيرها من الجمعيات الأخرى، كما أوضح (أن جمعية دواء) تعتبر أول جمعية متخصصة في توفير الدواء (بالمجان) للمرضى من الفقراء والمحتاجين على مستوى العالم العربي، وقد تأسست عام 1430هـ، وتعمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبلغ عدد المستفيدين من خدماتها (6221) شخصاً، منذ تأسيسها حتى الآن، وتتراوح أعمارهم ما بين (7) سنوات إلى (80) سنة، ويسكنون في منطقة مكة المكرمة، ويعمل على خدمتهم قرابة الثلاثين فرداً، ما بين موظف ومتطوع من الجنسين".