الأول بالمحافظة.. اعتماد مركز السميري للعمل على مدار الـ24 ساعة بينبع

اعتمد تجمع المدينة المنورة الصحي مركز صحي السميري بمحافظة ينبع، لتقديم خدماته على مدار الـ24 ساعة، اعتبارًا من يوم الأحد الماضي؛ حرصًا على توفير خدمة طبية أسرع للحالات الباردة والمستقرة، وتخفيف الضغط على طوارئ مستشفى ينبع العام، وليصبح أول مركز يعمل على مدار الـ24 ساعة على مستوى المحافظة.
ويهدف المركز إلى توفير خدمات الرعاية الأولية الطارئة لأهالي المحافظة على مدار 24 ساعة، ويشتمل المركز على الفحص البصري، والاستقبال، وعيادة طبية، وعيادتي ضماد، وصيدلية، كما تم دعم المركز بجميع التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة والكوادر المؤهلة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي تجمع المدينة المنورة الصحي للرقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسهيلًا على المراجعين والمرضي، وضمان تقديم خدمات صحية متميزة لمراجعي المركز، وتحسين جودة خدماتها بما يتماشى مع رؤية 2030 ويسهم في رفع كفاءة الأداء لهذه المركز.