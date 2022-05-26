الأول بالمحافظة.. اعتماد مركز السميري للعمل على مدار الـ24 ساعة بينبع

اعتمد تجمع المدينة المنورة الصحي مركز صحي السميري بمحافظة ينبع، لتقديم خدماته على مدار الـ24 ساعة، اعتبارًا من يوم الأحد الماضي؛ حرصًا على توفير خدمة طبية أسرع للحالات الباردة والمستقرة، وتخفيف الضغط على طوارئ مستشفى ينبع العام، وليصبح أول مركز يعمل على مدار الـ24 ساعة على مستوى المحافظة.