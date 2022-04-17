الأول بالمملكة... بنك الجزيرة يحصل على شهادة موظِف معتمد من "ACCA"

ومن المنتظر أن يسهم هذا التعاون مع ACCA)) في توفير عدد من القنوات التي تساعد على رفع الكفاءة والفعالية للإدارة، مثل توفير عدد من الدورات التعليمية عن طريق Webinars)) وإحاطة المنسوبين بأحدث التطورات لمعايير وتوجه المهنة المحاسبية، إضافة إلى تحفيز وتيسير حصولهم على عدد من الشهادات المهنية المعتمدة من قبل (ACCA).