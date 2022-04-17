الأول بالمملكة... بنك الجزيرة يحصل على شهادة موظِف معتمد من "ACCA"

حصل بنك الجزيرة على اعتماد من قبل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ليكون بنك الجزيرة بذلك أول بنك في المملكة العربية السعودية حاصل على شهادة موظف معتمد (ACCA).
ويعد البنك بهذه الشهادة ضمن نخبة المنظمات الرائدة التي توفر فرص التطوير المهني المستمر لمنسوبيها، حيث تفرد بنك الجزيرة بين البنوك السعودية على حصول ثمانية من منسوبي المجموعة المالية على الزمالات المهنية للمحاسبين، وهم نائب أول للرئيس والمدير المالي الأول هاني نوري، والزملاء أحمد العسلي، عبدالعزيز نحاس، محمد باجابر، عبدالرحمن بادياب، مشتاق أحمد، جواد أخطر، نعيم الله باجوا.
ويهدف البنك من خلال الشهادة إلى تأهيل وتدريب الكوادر المهنية المتخصصة في مجالات المحاسبة والمالية، وصقلهم بالمعارف اللازمة وتمكينهم من الحصول على الشهادات المهنية المحترفة، حيث يعترف البرنامج بالمعايير العالية لأصحاب العمل في تدريب المنسوبين وتوفير الموارد وفرص التطوير لأعضاء (ACCA).
ومن المنتظر أن يسهم هذا التعاون مع ACCA)) في توفير عدد من القنوات التي تساعد على رفع الكفاءة والفعالية للإدارة، مثل توفير عدد من الدورات التعليمية عن طريق Webinars)) وإحاطة المنسوبين بأحدث التطورات لمعايير وتوجه المهنة المحاسبية، إضافة إلى تحفيز وتيسير حصولهم على عدد من الشهادات المهنية المعتمدة من قبل (ACCA).