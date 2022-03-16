الأول من نوعه.. "سعود الطبية" تطلق مشروع باركود الهواتف الذكية للمستودعات

أطلقت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة المستودعات مشروع الباركود للهواتف الذكية لمستودعات المدينة، والأول من نوعه على مستوى وزارة الصحة، بالتعاون مع وكالة الصحة الإلكترونية والتحول الرقمي بالوزارة؛ للإسهام بشكل رئيس في رقمنة الخدمات والإجراءات المستودعية والوصول لها بسهولة ويسر.