الأول من نوعه.. "سعود الطبية" تطلق مشروع باركود الهواتف الذكية للمستودعات

أطلقت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة المستودعات مشروع الباركود للهواتف الذكية لمستودعات المدينة، والأول من نوعه على مستوى وزارة الصحة، بالتعاون مع وكالة الصحة الإلكترونية والتحول الرقمي بالوزارة؛ للإسهام بشكل رئيس في رقمنة الخدمات والإجراءات المستودعية والوصول لها بسهولة ويسر.
وأوضح المدير التنفيذي المشارك للإمداد المهندس وائل الباحوث؛ أن المشروع يقوم على إتاحة خدمة إدارة المخزون التي تشمل عمليات الصرف والتسلُّم والجرد المستودعي من خلال واجهات ذات تصميم عالي الجودة والكفاءة وتوفير واجهات من شأنها تحسين تجربة المستخدمين وإتمام الأعمال بسرعة ودقة عالية.
ويشتمل المشروع على عدة خصائص ومميزات تتمثل في: إتاحة طلبات المناقلة بين المستودعات والمستشفيات، وإتاحة المؤشرات المهمة، وتفعيل التنبيهات والإشعارات للمستخدمين، وإتاحة عمليات الجرد الدوري والسنوي، وإتاحة طلبات الصرف والتسلُّم بأنواعها.