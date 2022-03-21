"الأيوبي": أكثر من 5 ملايين ونصف المليون مصلٍ في المسجد النبوي خلال الإجازة الفصلية

أوضح المستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية عبدالعزيز بن علي الأيوبي، أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي قامت بخدمة أكثر من خمسة ملايين ونصف المليون مصلٍ وأكثر من 250 ألف زائر ومصلٍ في الروضة الشريفة خلال أسبوع الإجازة الفصلية وسط أجواء روحانية وخدمات متكاملة.