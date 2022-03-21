"الأيوبي": أكثر من 5 ملايين ونصف المليون مصلٍ في المسجد النبوي خلال الإجازة الفصلية

أوضح المستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية عبدالعزيز بن علي الأيوبي، أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي قامت بخدمة أكثر من خمسة ملايين ونصف المليون مصلٍ وأكثر من 250 ألف زائر ومصلٍ في الروضة الشريفة خلال أسبوع الإجازة الفصلية وسط أجواء روحانية وخدمات متكاملة.
وأكد أن الوكالات المساعدة المعنية عملت على تكثيف الجهود وتعزيزها من خلال رفع الطاقة التشغيلية بما يحافظ على المستوى الأعلى للخدمات.
كما أكد الوكيل المساعد للخدمات والشؤون الميدانية المهندس فوزي بن عبدالهادي الحجيلي أنه تم استكمال تجهيز المسجد النبوي بالخدمات الأساسية والمساندة كالسجاد والسقيا والتعطير والتطهير وغيرها وفق جدول تشغيلي يومي ومتابعة مستمرة.
وأضاف الوكيل المساعد للأمن والسلامة والطوارئ والأزمات سعود بن مساعد الصاعدي، أنه تم الاستعداد المبكر برسائل السلامة وحراسة الأبواب وفتحها حسب الحاجة وخطط استمرارية الأعمال المساهمة في انسيابية دخول المصلين والزوار للمسجد النبوي ومرافقه.
وأوضح الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود المهندس محمد بن علي فقيهي، نجاح خطة تنظيم الحشود والتفويج في ممرات المسجد النبوي ومصلياته والطرق المؤدية إليه والتي نفذتها الوكالة وقوة أمن المسجد النبوي وقوة الحج والعمرة واتسمت بالمرونة والتعامل الفوري مع المستجدات وخصوصًا الكثافات في بعض المواقع والأوقات.
وبيّن الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي جمعان بن رديفان الجهني، أنه تم رفع مستوى الاعتمادية في الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي على وسائل التقنية والخدمات الذكية مما سهل خدمة الزوار وإرشادهم.
وأكد الوكيل المساعد للصيانة والشؤون الفنية التشغيلية المهندس سعد بن محمد الأحمدي، أن الوكالة هيأت جميع العناصر الفنية والتشغيلية بالمسجد النبوي الشريف بشكل مكثف خلال الإجازة الفصلية.
جاء ذلك بالتزامن مع الإقبال المتزايد من الزوار من داخل وخارج المملكة وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة المسجد النبوي وزائريه.