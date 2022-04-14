"الإبراهيم" يبحث أوجه التعاون الاقتصادي مع مسؤولين في إستونيا

كما اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط، برئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الإستوني كريستين، وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الاقتصادي بين المملكة وإستونيا، وسبل تطويرها.