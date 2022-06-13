"الإجازة المطولة" الأخيرة لهذا العام تبدأ مع نهاية دوام يوم غد الثلاثاء

تبدأ مع نهاية دوام يوم غد الثلاثاء، إجازة نهاية الأسبوع المطولة الأخيرة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات هذا العام والتي ستكون أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، على أن يعود نظام الإجازات المطولة العام الدراسي القادم.
وتُعد عطلة نهاية الأسبوع المطولة إجازة جديدة وضعتها وزارة التعليم ضمن نظام العام الدراسي المتضمن ثلاثة فصول دراسية، وتكون مدة الإجازة نهاية أسبوع مطولة من أربعة إلى ثلاثة أيام، يتم إضافة يوم أو يومين إلى إجازة عطلة نهاية الأسبوع السبت والجمعة أو إضافة يومي الأربعاء والخميس، وسوف تطبق أيضًا في السنة الدراسية للعام القادم وتتضمن خمس إجازات مطولة.
يشار إلى أن العام الدراسي الجديد 1444هـ الذي يبدأ من 1 صفر حتى 4 ذي الحجة 1444هـ؛ 56 يومًا (شهر و26 يومًا) يتضمن 10 إجازات متنوعة، منها 5 إجازات مطولة، وإجازات نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إضافة إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.
وكانت "سبق" قد رصدت أيام إجازات نهاية الأسبوع المطولة الخمسة التي ستكون وفقًا للتقويم الدراسي المقبل 1444/2023 كالتالي:
1- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأحد والاثنين 20- 21 ربيع الأول 1444 الموافق 16- 17 أكتوبر 2022.
2- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الخميس 16 ربيع الثاني 1444 الموافق 10 نوفمبر 2022.
3- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأحد 24 جمادى الأولى 1444 الموافق 18 ديسمبر 2022.
4- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأحد والاثنين 22- 23 جمادى الثاني 1444 الموافق 15- 16 يناير 2023.
5- إجازة نهاية أسبوع مطولة: الأحد والاثنين 8- 9 ذو القعدة 1444 الموافق 28- 29 مايو 2023.