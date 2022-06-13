"الإجازة المطولة" الأخيرة لهذا العام تبدأ مع نهاية دوام يوم غد الثلاثاء

يشار إلى أن العام الدراسي الجديد 1444هـ الذي يبدأ من 1 صفر حتى 4 ذي الحجة 1444هـ؛ 56 يومًا (شهر و26 يومًا) يتضمن 10 إجازات متنوعة، منها 5 إجازات مطولة، وإجازات نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إضافة إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.