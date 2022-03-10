"الإجراءات العدلية في جرائم المخدرات".. ورشة عمل تفصل آليات التقاضي وضبط المتهمين

يذكر أن الورشة تأتي في سياق توجيهات النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالتواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة بعمل النيابة العامة للوصول إلى درجات متقدمة من التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.