"الإجراءات العدلية في جرائم المخدرات".. ورشة عمل تفصل آليات التقاضي وضبط المتهمين

شهد المقر الرئيس للنيابة العامة أمس الأربعاء ورشة عمل حول الإجراءات العدلية والنيابية في جرائم المخدرات.
وتضمنت الورشة تفصيلاً لمسار قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والبحث والتحري من خلال إجراءات القبض على المتهمين والاستدلال وصياغة المحاضر، وانتهاءً بإحالتها للمحكمة المختصة على ضوء نظام الإجراءات الجزائية بما يحقق العدالة المرجوة ويقضي على هذه الآفة.
حضر الورشة رئيس نيابة المخدرات بالمقر الرئيس وعدد من مسؤولي النيابة العامة والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.
يذكر أن الورشة تأتي في سياق توجيهات النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بالتواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة بعمل النيابة العامة للوصول إلى درجات متقدمة من التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.