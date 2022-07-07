الإجهاد الحراري في الحج.. هذه أسبابه وطرق الوقاية منه

يعد الإجهاد الحراري في الحج من أبرز المشاكل الصحية التي يتعرض لها الحاج، وهو استنفاد السوائل والأملاح من الجسم إثر التعرُّق الغزير وعدم شرب كمية مياه وعصائر كافية.
وحتى لا يصاب الحاج بالإجهاد الحراري ينبغي عليه تجنب التعرض المباشر للشمس والازدحام والحرص على تناول السوائل التي تحتوي على الأملاح الضرورية والراحة وارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة واستخدام المظلات.
وهناك مناطق يكثر بها الإجهاد الحراري، وهي الطواف، خاصة في وقت الظهيرة والمسعى وصعيد عرفات تحت أشعة الشمس وصعيد منى بشكل عام، ومنطقة الجمرات والأضاحي بشكل خاص؛ بسبب طول المسافة والازدحام.