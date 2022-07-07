الإجهاد الحراري في الحج.. هذه أسبابه وطرق الوقاية منه

يعد الإجهاد الحراري في الحج من أبرز المشاكل الصحية التي يتعرض لها الحاج، وهو استنفاد السوائل والأملاح من الجسم إثر التعرُّق الغزير وعدم شرب كمية مياه وعصائر كافية.