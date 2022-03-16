"الإحصاء": الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة ينمو بنسبة 3.2% خلال 2021م

ويُعد برنامج التعديلات الموسمية واحدًا من البرامج التي تمارس وتطبق من قِبَل مكاتب ولجان الإحصاء حول العالم، وتركز البيانات المعدلة موسميًّا بصفة أساسية على مقارنة الربع الحالي مع الربع السابق له، وتستخدم هذه البيانات من قِبَل الأكاديميين والباحثين وصناع القرار في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية؛ مستبعدًا منها الأثر الموسمي، وأثر التقويم، وأيام العمل، كما تستخدم المنظمات الدولية البيانات المعدلة موسميًّا في إجراء المقارنات الاقتصادية بين دول العالم.