الإحصاء: انتهاء مهلة العد الذاتي.. وزيارة الباحث هي الوسيلة الرئيسة لاستكمال التعداد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، انتهاء المهلة الخاصة باستكمال البيانات من خلال العد الذاتي بنهاية يوم أمس الثلاثاء 1 ذو القعدة الموافق 31 مايو، لافتة إلى أنه اعتباراً من اليوم الأربعاء سيكون العد الميداني هو الوسيلة الرئيسة لاستكمال أعمال التعداد، التي يقوم فيها الباحثون الميدانيون بزيارة الوحدات السكنية كافة التي لم يتم استيفاء بيانات سكانها خلال الفترة السابقة.