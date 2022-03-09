"الإحصاء" تستغني عن أحد مشرفي التعداد بسبب مخالفته تعليمات الهيئة

وشدَّد محاضرو الهيئة العامة للإحصاء على ضرورة تطبيق أخلاقيات العمل على جميع المشاركين في تعداد 2022، وذلك بضرورة الحفاظ على سرية المعلومات التي يدلي بها جامعو المعلومات، وعدم الإفصاح عنها بأي حال من الأحوال عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو خلافه.