"الإحصاء" تستغني عن أحد مشرفي التعداد بسبب مخالفته تعليمات الهيئة

علمت "سبق" أن الهيئة العامة للإحصاء استغنت عن أحد العاملين لديها من المشرفين في التعداد السكاني؛ وذلك بعد استخدام حسابه الخاص بأحد مواقع التواصل في نشر معلومات أثناء قيامه بعمله الميداني.
وشدَّد محاضرو الهيئة العامة للإحصاء على ضرورة تطبيق أخلاقيات العمل على جميع المشاركين في تعداد 2022، وذلك بضرورة الحفاظ على سرية المعلومات التي يدلي بها جامعو المعلومات، وعدم الإفصاح عنها بأي حال من الأحوال عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو خلافه.
وشددوا خلال اللقاءات التي تم تنفيذها على مدى أربعة أيام، واختُتمت مساء اليوم الأربعاء، خلال تدريب الباحثين على أهمية وجودة العمل، والحفاظ على أمن وسرية المعلومات، متمنين لهم التوفيق في بداية انطلاقة العد الفعلي.