"الإحصاء": تمديد خيار العدّ الذاتيّ 6 أيام حتى نهاية مايو الجاري

من جانب آخر أتاحت الهيئة عدة قنوات لمساعدة المواطنين والمقيمين على تعبئة استمارة التعداد والإجابة عن الاستفسارات، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بتعداد السعودية 2022، ومن خلال الرقم الموحد 920020081، إضافة إلى حسابات الهيئة على قنوات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدخول إلى موقع العد الذاتي يتطلب وجود حساب في "أبشر" لرب الأسرة، ليتمكن المشارك من الحصول على رمز الاستجابة السريع من خلال بوابة "نفاذ"، أو من خلال التسجيل في بوابة تعداد السعودية واستكمال تعبئة البيانات المطلوبة.