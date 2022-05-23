"الإحصاء": 3 أيام لنهاية العد الذاتي.. وأكثر من 4 ملايين مشارك حتى الآن

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد الدخيني: تبقى فقط ثلاثة أيام لإتمام العد عبر المشاركة في العد الذاتي، وسيتم إيقاف نظام العد الذاتي بنهاية يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022م، وستصبح المشاركة في التعداد من خلال زيارات الباحث الميداني للأسر هي الطريقة الوحيدة المتاحة للمشاركة في التعداد بعد هذا التاريخ.