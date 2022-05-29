الإدارة والتجارة والبروتوكولات السياسية تتوّج "الحربي" سفيراً في الصين الشعبية

وبين أعوام 2016 - 2019 عُين "الحربي" في منصب، وكيل الوزارة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار، كما أنه ممثل المملكة في مجلس إدارة "المركز الإسلامي لتنمية التجارة"، ويتمتع بخبرة قيادية وتنفيذية متنوعة في مجال التجارة والاستثمار الخارجي والقطاع المالي والمصرفي، وشغل عدة مناصب، منها: الرئيس التنفيذي لـ "شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية"، وعضو مجلس إدارة كلمن "هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج"، و"برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة".