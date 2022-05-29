الإدارة والتجارة والبروتوكولات السياسية تتوّج "الحربي" سفيراً في الصين الشعبية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم أوامر ملكية، تضمنت تعيين عبدالرحمن الحربي سفيراً لدى جمهورية الصين الشعبية بالمرتبة الممتازة.
والسفير عبدالرحمن بن أحمد العوفي الحربي حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من "جامعة الملك فهد للبترول والمعادن"، وتوّج خبراته العملية محلياً ودولياً في مجالات التجارة والإدارة والبروتوكولات السياسية بحقيبة عالمية مهمة في ظل التغيرات الاقتصادية، مسؤولاً عن السفارة السعودية بالعاصمة "بكين".
وبين أعوام 2016 - 2019 عُين "الحربي" في منصب، وكيل الوزارة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار، كما أنه ممثل المملكة في مجلس إدارة "المركز الإسلامي لتنمية التجارة"، ويتمتع بخبرة قيادية وتنفيذية متنوعة في مجال التجارة والاستثمار الخارجي والقطاع المالي والمصرفي، وشغل عدة مناصب، منها: الرئيس التنفيذي لـ "شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية"، وعضو مجلس إدارة كلمن "هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج"، و"برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وتولى عبدالرحمن الحربي منصب محافظ "الهيئة العامة للتجارة الخارجية" منذ 23 مارس 2019، حتى تم إعفاؤه اليوم من المنصب، وتعيينه سفيراً للمملكة في جمهورية الصين، وهو عضو مجلس إدارة "هيئة تنمية الصادرات السعودية"، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".
وفي أول تغريدة له عقب توليه المنصب الجديد قال السفير عبدالرحمن الحربي، "أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد - يحفظهما الله - بمناسبة صدور الثقة الملكية الكريمة بتعييني سفيراً لدى جمهورية الصين الشعبية".
وتابع: "سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا على حملها وأدائها بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة".