"الإذاعة والتلفزيون" تبثُّ برنامج "إنسان" في 30 حلقة خلال شهر رمضان

ويهدف البرنامج إلى تقديم جملة من المساعدات في مختلف المجالات، منها مجالات طبية وتعليمية وتمكينية وإيوائية.. ويبرز البرنامج قيمة الإنسانية من خلال الأعمال والجهود المبذولة للمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته، مع إبراز الجهود السعودية متمثلة فيما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة على مستوى دولي، فضلاً عن تجسيد العطاء الإنساني في أبهى صوره، وتحفيز التكاتف والبذل والعطاء، إضافة إلى ترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع السعودي.