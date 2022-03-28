"الإذاعة والتلفزيون" تبثُّ برنامج "إنسان" في 30 حلقة خلال شهر رمضان

"الإذاعة والتلفزيون" تبثُّ برنامج "إنسان" في 30 حلقة خلال شهر رمضان
تبثُّ هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال شهر رمضان برنامج "إنسان" عبر قناة السعودية، وذلك ضمن برمجتها لدورتها للعام الحالي، ويقدم فيه الفنان فايز المالكي تجربة إنسانية تستحق أن تُروى لحالات إنسانية تُشعرنا بالأمل، وأن السعودية منبع الخير والعطاء؛ إذ يسلط البرنامج الضوء على مهام إنسانية، يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية، من خلال معايشة حالات إنسانية بواسطة فِرق إغاثية متخصصة.
ويهدف البرنامج إلى تقديم جملة من المساعدات في مختلف المجالات، منها مجالات طبية وتعليمية وتمكينية وإيوائية.. ويبرز البرنامج قيمة الإنسانية من خلال الأعمال والجهود المبذولة للمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته، مع إبراز الجهود السعودية متمثلة فيما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة على مستوى دولي، فضلاً عن تجسيد العطاء الإنساني في أبهى صوره، وتحفيز التكاتف والبذل والعطاء، إضافة إلى ترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع السعودي.
ويُبثُّ البرنامج الذي يجسد القيم الإيجابية في المجتمع السعودي على قناة السعودية في 30 حلقة على مدار شهر رمضان، وتتراوح مدة الحلقة بين 10 دقائق وربع ساعة.
ويشتمل البرنامج على مشاهد تلفزيونية، من بينها مشاهد لقصص إنسانية، تُبرز البُعد الإنساني للانطلاق في دعم الحالة المعنية، وكيفية الوصول إليها، مع التعريف بأوضاعها.
كما يشتمل البرنامج على تقارير مصوَّرة، تسهم في تلخيص بعض المحاور، مثل معاناة الحالة وظروفها وإمكاناتها وقدراتها، وكيفية وصول الحالة للمركز، وكيفية ابتكار حلول مستدامة لمعالجة الحالة، وإيجاد حلول تحقق طموح وأحلام المعنيّ، وتوفر له حياة كريمة.
ويرافق ذلك تقارير إنفوجرافيك، تُظهر مجموعة إحصائيات وأرقام متعلقة بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة، بما يلائم سياق الحلقة، والمجال الذي تقدم من خلالها المساعدة عبر رسائل مجتمعية، ومشاهد دعم سابقة، وما تركته من آثار إيجابية.
يُذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون سعت للتمسك بمنهج الالتزام بمعايير عالية الدقة في اختيار البرامج المعنية، بما يناسب ثقافة وذوق العائلة والأفراد والمجتمع كله؛ إذ تسعى جاهدة إلى أن يتسم المحتوى بالثراء، وأن يحقق الرسالة السامية الموجهة بهذا الصدد، بطريقة تراعي حاجة المتلقي.