"الإذاعة والتلفزيون" تتصدر السباق الذهبي لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون

يذكر أن البرامج الفائزة في الجانب الإذاعي هي (تلاوات المساجد، عوالم تك، مسك الكلام، تيكاتاكا)، أما تلفزيونياً؛ فقد تسيدت المملكة المشهد بفوز برامج (إنسان، سددها، مراحل، ارقام خضراء، يلا بحر، رياضة سكوب، نتفلوركس).