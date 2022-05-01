"الإذاعة والتلفزيون" تتصدر نسبة النمو الرقمي وتحقق رقماً قياسياً على منصات التواصل الاجتماعي

وكانت الهيئة قد كشفت عن منهجها الذي اتخذته لبناء الدورة البرامجية بشكل مبكر من خلال الاستعانة في أعمالها الدرامية المتنوعة، بورش عمل مع عدد من أصحاب الكفاءة والأفكار من داخل وخارج الهيئة بالإضافة إلى تدعيم الدورة بفنانين ومخرجين من الأسماء المميزة من داخل الهيئة وخارجها، وتعزيز الشراكات مع شركات الإنتاج المحلي، لإنتاج محتوى يرتكز على عناصر تخاطب حاجة المجتمع، فضلاً عن عدة شراكات ضمن برامجها مع أبرز الجهات مثل هيئة الترفيه ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.