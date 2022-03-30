"الإذاعة والتلفزيون" تطلق برنامج "إنسان" عبر قناة السعودية

ويقدم البرنامج الذي يحمل طابعاً إنسانياً يغوص من خلاله في بحر الأعمال الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة وأعماله الجليلة في علاج المرضى ومساعدة المحتاجين وتأمين مستقبل أطفالهم، فكرة تقوم على تقديم جملة من المساعدات الإنسانية بمختلف المجالات (طبي، تعليمي، تمكين، إيواء) من خلال الحالات الإنسانية التي يتم معايشتها بواسطة فرق متخصصة عبر تقارير مصورة، كما اعتمد البرنامج على استخدام تقنية الواقع الافتراضي لعرض الإحصائيات والأرقام المتعلقة بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة حسب سياق الحلقات؛ حيث تكشف الحلقات عن مساهمات تجاوزت 19 مليار دولار لعدد من المشاريع الخيرية.