"الإذاعة والتلفزيون" تطلق برنامج "إنسان" عبر قناة السعودية

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن إطلاقها لبرنامج "إنسان" بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر قناة السعودية، وهي الشراكة الأولى من نوعها للجمع بين العمل الإنساني والجانب الإعلامي خلال شهر رمضان المبارك.
وبيّن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي أن هيئة الإذاعة والتلفزيون سعت في مسيرة تطوير محتواها إلى عقد العديد من الشراكات المميزة مع مرتكز القوة التي تمثل جزءاً من ثقافة المملكة العربية السعودية وشعبها المعطاء وإحداها المساهمة الرائعة التي يقدمها مركز الملك سلمان للعالم أجمع.
وأشار "الحارثي" إلى أن مثل هذه المبادرات تعد خطوة ضمن خطوات عملت من خلالها الهيئة لإبراز الجهود الوطنية التي بقيت مغيبة عن الجانب الإعلامي من خلال شراكات مع عدد من الجهات الفاعلة في المجتمع، وتعزيزاً لدور هيئة الإذاعة والتلفزيون كوجهة أساسية وناقل للصورة الفعلية لهوية وثقافة المجتمع السعودي.
ويقدم البرنامج الذي يحمل طابعاً إنسانياً يغوص من خلاله في بحر الأعمال الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة وأعماله الجليلة في علاج المرضى ومساعدة المحتاجين وتأمين مستقبل أطفالهم، فكرة تقوم على تقديم جملة من المساعدات الإنسانية بمختلف المجالات (طبي، تعليمي، تمكين، إيواء) من خلال الحالات الإنسانية التي يتم معايشتها بواسطة فرق متخصصة عبر تقارير مصورة، كما اعتمد البرنامج على استخدام تقنية الواقع الافتراضي لعرض الإحصائيات والأرقام المتعلقة بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة حسب سياق الحلقات؛ حيث تكشف الحلقات عن مساهمات تجاوزت 19 مليار دولار لعدد من المشاريع الخيرية.