"الإذاعة والتلفزيون" تطلق حملتها الإعلانية لبرامج ومسلسلات شهر رمضان المبارك

في إطار حملتها الترويجية والتسويقية لبرامج الدورة الرمضانية، نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون عدداً كبيراً من اللوحات الإعلانية، للإفصاح عن هوية البرامج والمسلسلات التي سيتم بثها خلال شهر رمضان الكريم، وذلك على عدد من شوارع المملكة الرئيسة وفي المولات التجارية.

وتثير لوحات الإعلانات المنتشرة الانتباه والتعريف ببرامج ومسلسلات تقوم الهيئة على بثها خلال شهر رمضان الكريم.

وتراعي الهيئة، في وضعها لبرامج الدورة الرمضانية، رغبات مختلف شرائح المجتمع في المشاهدة والمتابعة الإذاعية والتلفزيون، بما يتناسب مع روحانية الشهر الكريم.

وسعت هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى التمسك بمنهج الالتزام بمعايير عالية الدقة في اختيار البرامج المعنية، بما يناسب ثقافة وذوق العائلة والأفراد والمجتمع ككل، حيث تسعى جاهدة في أن يتسم المحتوى بالثراء وأن يحقق الرسالة السامية الموجهة بهذا الصدد، بطريقة تراعي حاجة المشاهدين.