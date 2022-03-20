"الإذاعة والتلفزيون" تعلن عن عدد من المفاجآت في دورتها الرمضانية.. الأربعاء

يذكر أن المذيع العلياني كان قد حقق خلال المواسم الرمضانية نجاحات مميزة من خلال برنامجي ياهلا الرمضاني ومجموعة إنسان واللذين حازا على نسب مشاهدة عالية، نظير التجربة التلفزيونية الناجحة والاحترافية التي يتمتع بها، بينما تأتي عودة فايز المالكي بعد غياب عن الشاشة والجانب الدرامي المعتاد مشاهدته فيه، بعد أن اتجه بشكل كبير إلى العمل الإنساني عبر منصات التواصل الاجتماعي..