"الإذاعة والتلفزيون" تعلن عن عدد من المفاجآت في دورتها الرمضانية.. الأربعاء

تستعد هيئة الإذاعة والتلفزيون للإعلان عن عدد من المفاجآت خلال حفل تدشينها لباقة برامج موسم رمضان ٢٠٢٢، الأربعاء المقبل.
وتحمل الدورة الرمضانية باقة برامجية متنوعة من البرامج الحوارية والترفيهية والمسلسلات الحصرية التي ستعرض يوميًا خلال الشهر الفضيل.
وسيتواجد عدد من النجوم عبر شاشة السعودية يتقدمهم الإعلامي "علي العلياني" والفنان "فايز المالكي"، حيث سيقدمان برامج إنسانية وخيرية تتناسب وروحانية الشهر الكريم.
وستعتمد الهيئة بشكل كبير على استخدام تقنية الواقع المعزز في البرامج الإنسانية والترفيهية في سابقة في البرامج التلفزيونية.
من جهته وعد مدير البرامج والمحتوى في هيئة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم الفرحان المشاهدين بتقديم ما يليق بذائقتهم بعد أن بدأت الاستعدادات مبكرًا منذ نهاية رمضان الماضي للتحضير لدورة رمضان الحالية بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس الهيئة محمد بن فهد الحارثي.
مبيناً لـ"سبق" بأن الأسماء أو اتجاهات الدورة البرامجية الرمضانية سيتم كشفها خلال إعلان الخطة البرامجية لشهر رمضان لعام ٢٠٢٢ مساء الأربعاء المقبل في حفل ضخم سيحمل مفاجآت واستقطابات مهمة لنجوم الموسم الرمضاني.
يذكر أن المذيع العلياني كان قد حقق خلال المواسم الرمضانية نجاحات مميزة من خلال برنامجي ياهلا الرمضاني ومجموعة إنسان واللذين حازا على نسب مشاهدة عالية، نظير التجربة التلفزيونية الناجحة والاحترافية التي يتمتع بها، بينما تأتي عودة فايز المالكي بعد غياب عن الشاشة والجانب الدرامي المعتاد مشاهدته فيه، بعد أن اتجه بشكل كبير إلى العمل الإنساني عبر منصات التواصل الاجتماعي..