الإرادة السعودية تضع رحلة الحج بمستوى الرفاهية.. تطوير للمشاعر وخدمات وأمن وصحة

ولا يخفى على حجاج بيت الله الحرام الاهتمام بالحرم المكي والمشاعر المقدسة والتطور الملحوظ بها عاماً بعد عام، فقد شهد المسجد الحرام توسعات عدة وآخرها التوسعة الثالثة ويحتوي الحرم على أنظمة متطورة للمراقبة وأنظمة النظافة كنظام شفط الغبار المركزي. وتصل الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف من (19) ألف طائف بالساعة إلى (30) ألف طائف بالساعة، وقد يتجاوز عدد الطائفين في جميع أدوار الحرم إلى (107) آلاف طائف في الساعة بكل يسر وسلاسة.