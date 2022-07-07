الإرادة السعودية تضع رحلة الحج بمستوى الرفاهية.. تطوير للمشاعر وخدمات وأمن وصحة

نجحت الإرادة السعودية بالجهود المبذولة في طي المسافات وتذليل العقبات ورفع مستوى جودة الخدمات والرفاهية في المشاعر المقدسة، خلال سنوات ماضية وتواصل بذل الجهود لتقديم أرقى الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام عبر أفكار حديثة ونماذج عصرية ومبتكرة تجعل رحلة الحاج ميسرة وتتعزز الذكرى الروحانية والإيمانية بما يلمسه ويشاهده الحاج خلال رحلة الحج.
منذ بداية رحلة الحاج في موطنه يجد الرعاية والاهتمام والخدمة عبر مبادرة طريق مكة، وتسهيل إنهاء إجراءات دخولهم المملكة في مطارات دولهم ويتم استقبالهم بعد وصولهم للمملكة وإيصال أمتعتهم لمساكنهم، وتأتي هذه المبادرة ضمن التسهيلات المميزة التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام، وهو جزء بسيط من الاهتمام الذي يلقاه الحاج.
حرصت حكومة المملكة على تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من خلال جولات رقابية ومعايير ومتطلبات عالية الجودة في المساكن والفنادق التي تؤوي الحجاج خلال رحلة حجهم، حيث ينزل الحجيج بأكثر من 250 ألف وحدة سكنية بمكة المكرمة وفق معايير عالية وعالمية غالباً، وتقوم الجهات المختصة بجولات دورية على تلك المساكن لتفقدها وتلمس ملاحظات الحجاج.
حرصت حكومة المملكة من خلال الجهود المبذولة على تسهيل حركة التنقل داخل مكة وبين المشاعر المقدسة من خلال توسعة الطرق وقطار المشاعر وخطط المرور بالإضافة إلى النقل الترددي.
ولا يخفى على حجاج بيت الله الحرام الاهتمام بالحرم المكي والمشاعر المقدسة والتطور الملحوظ بها عاماً بعد عام، فقد شهد المسجد الحرام توسعات عدة وآخرها التوسعة الثالثة ويحتوي الحرم على أنظمة متطورة للمراقبة وأنظمة النظافة كنظام شفط الغبار المركزي. وتصل الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف من (19) ألف طائف بالساعة إلى (30) ألف طائف بالساعة، وقد يتجاوز عدد الطائفين في جميع أدوار الحرم إلى (107) آلاف طائف في الساعة بكل يسر وسلاسة.
وكما شهدت المشاعر المقدسة اهتماماً أيضاً بتطوير جسر الجمرات الذي يستوعب 300 ألف حاج في الساعة وهو يعتبر أعجوبة هندسية، كما يتم وتوفير رشاشات رذاذ المياه وتوفير وتهيئة ممرات المشاة في مختلف المشاعر المقدسة كما تقوم الجهات المشاركة بأدوار مهمة مثل التنظيم والتعقيم وتوفير الأجهزة الطبية لخدمة الحالات الطارئة في المشاعر المقدسة.
وخلال مكوث الحجاج في الخيام، يتمتعون بأحدث المواصفات بجودة عالية وأثاث مميز لا يشابه إلا أشهر الفنادق العالمية، وهو ما يجعل تجربة الحاج من أفضل التجارب، وكما تتمتع الخيام بأنظمة تحذير للحرائق وأدوات سلامة متطورة وهو من ضمن الجهود التي تبذلها المملكة للمحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام.
تشارك في خدمة حجاج بيت الله حرام الكثير من الدوائر الحكومية الخدمية المتنقلة، لتقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام، وتتظافر جهودها لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
يعد الجانب الأمني والصحي من أبرز الجوانب التي تتميز بها رحلة الحج إذ يحظى الحاج بأمن وصحة خلال رحلته بفضل الخطط الأمنية والصحية التي يتم تنفيذها في الحج.
وتشارك القوات الأمنية والعسكرية بعشرات الآلاف من أفرادها بهدف تنظيم السير وتأمين الحجاج داخل المشاعر المقدسة، وهي القوات التي تم تدريبها تدريباً عالياً ومميزاً لخدمة ضيوف الرحمن وتسير على خطط إدارة الحشود والتي تتميز بها المملكة سنوياً وتتلقى إشادات دولية بنجاحاتها في إدارة الحشود بموسمي الحج والعمرة.
وفي الجانب الصحي تقوم وزارة الصحة والجهات الصحية المشاركة متابعة الحالة الصحية للحاج والاهتمام به والحرص على سلامة الحجاج من العدوى الفيروسية وغيرها من الأمراض كما تقدم خدمات صحية بجودة عالية من خلال مستشفياتها في المشاعر المقدسة ومن خلال النقاط الإسعافية والفرق الميدانية التي تم تجهيزها بأفضل المعدات الطبية .