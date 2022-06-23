"الإرشاد الإثرائي باللغات" تتيح 23 لغة يستفيد منها ضيوف الرحمن

تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر مبادرة "الإرشاد الإثرائي" بأكثر من (٢٣) لغة يستفيد منها حجاج بيت الله الحرام، وتمكنهم من الاستفادة من الخدمات.
وقامت وكالة اللغات والترجمة، ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام، بتوظيف التواصل اللغوي في عرض وإيصال وتمكين القاصدين من الوصول إلى مختلف خدمات الحرمين الشريفين على مدار (٢٤) ساعة.
وقال وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد الحميدي: الخدمات في مخرجاتها توائم تطلعات القاصدين إلى تجربة ثرية في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأضاف: خدمات الإرشاد الإثرائي متاحة داخل المسجد الحرام وساحاته الخارجية، ومراكز الاستعلامات، مع تقديم الدعم للإدارات ذات الصلة بهدف الوصول إلى تقديم أرقى الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالية.