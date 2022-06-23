"الإرشاد الإثرائي باللغات" تتيح 23 لغة يستفيد منها ضيوف الرحمن

وقامت وكالة اللغات والترجمة، ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام، بتوظيف التواصل اللغوي في عرض وإيصال وتمكين القاصدين من الوصول إلى مختلف خدمات الحرمين الشريفين على مدار (٢٤) ساعة.