الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام يقدّم خدماته لضيوف الرحمن بأكثر من 23 لغة عالمية

وتتركز أعمال الإدارة على ثلاثة محاور أساسية، وهي: الإرشاد المكاني، بحيث يتم إرشاد السائلين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال داخل المسجد الحرام وخارجه، وعبر مراكز الاستعلامات الخارجية، وإيصال كبار السن إلى أقرب نقطة لمقصدهم، مع تقديم الهدايا للقاصدين والترحيب بقدومهم. والإرشاد الزماني، وذلك فيما يتعلق بالإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بأوقات الصلوات ومواعيد الزيارات والمحاضرات والدروس وتزويدهم بجداول الدروس والمحاضرات. والإرشاد الثقافي، بالإجابة عن أسئلة واستفسارات المستفيدين الثقافية والعلمية التاريخية التي تتعلق بالمسجد الحرام وبلغتهم.