الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام يقدّم خدماته لضيوف الرحمن بأكثر من 23 لغة عالمية

تقوم وكالة اللغات والترجمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، متمثلة في إدارة الإرشاد المكاني بإشراف الإدارة العامة للغات والترجمة، بتقديم حزمٍ من الخدمات التي تعنى بإبراز الجهود والخدمات بالمسجد الحرام بأكثر من ٢٣ لغة عالمية على مدار ٢٤ ساعة.
يأتي ذلك سعياً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتذليل العقبات اللغوية وتمكين وتسهيل الوصول إلى الخدمات المقدمة للقاصدين كافة عبر توظيف اللغات وتقديم الدعم الفعال بأنواعه كافة للإدارات في تقديم خدماتها للزوّار، والمساهمة في الرقي بمنظومة الخدمات وتحقيق الأهداف المنشودة تجاه حسن وفادة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.
وتتركز أعمال الإدارة على ثلاثة محاور أساسية، وهي: الإرشاد المكاني، بحيث يتم إرشاد السائلين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال داخل المسجد الحرام وخارجه، وعبر مراكز الاستعلامات الخارجية، وإيصال كبار السن إلى أقرب نقطة لمقصدهم، مع تقديم الهدايا للقاصدين والترحيب بقدومهم. والإرشاد الزماني، وذلك فيما يتعلق بالإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بأوقات الصلوات ومواعيد الزيارات والمحاضرات والدروس وتزويدهم بجداول الدروس والمحاضرات. والإرشاد الثقافي، بالإجابة عن أسئلة واستفسارات المستفيدين الثقافية والعلمية التاريخية التي تتعلق بالمسجد الحرام وبلغتهم.