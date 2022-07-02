الإستراتيجية الوطنية للنقل تُسهم في تحقيق مستهدفات قطاع الحج والعمرة

يُذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية؛ كما تهدف لتمكين عدد من القطاعات الوطنية، مثل قطاع الحج والعمرة، الذي يهدف لوصول 30 مليون معتمر، وقطاع السياحة الذي يهدف لوصول 100 مليون سائح، وعدد من القطاعات الوطنية الأخرى.