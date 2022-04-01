"الإسلامية" تدشِّن برنامجَيْ خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور بالفلبين

دشَّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الجمعة الموافق 29/ 8/ 1443هـ، 1/ 4/ 2022م، برنامجَيْ خادم الحرمَيْن الشريفَيْن الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتفطير الصائمين، وتوزيع التمور الفاخرة لعام 1443 هـ، وذلك بمقر سفارة السعودية بجمهورية الفلبين، في إطار برامجها الرمضانية التي تنفذها كل عام.
وتفصيلاً، حظي التدشين بحضور نائب سفير السعودية لدى الفلبين المستشار عيسى بن عبدالرحمن المالكي، ووزير المفوضية الوطنية لشؤون المسلمين (NCMF) لجمهورية الفلبين غيلينغ مامونديونغ، ورئيس مجلس الأئمة في الفلبين العقيد إبراء موكسير، ووكيل معهد الدراسات الإسلامية بجامعه الفلبين السيد قمر الدين بن عليو محمد، وممثل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعدد من مسؤولي سفارة السعودية.
ويهدف البرنامجان إلى توزيع عدد 3500 من السلال الغذائية على الأسر المسلمة، وعدد 5 أطنان من التمور الفاخرة، توزِّعها "الشؤون الإسلامية" طيلة شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية الرسمية، ووفق البروتوكولات الصحية المعمول بها.