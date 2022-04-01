"الإسلامية" تدشِّن برنامجَيْ خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور بالفلبين

وتفصيلاً، حظي التدشين بحضور نائب سفير السعودية لدى الفلبين المستشار عيسى بن عبدالرحمن المالكي، ووزير المفوضية الوطنية لشؤون المسلمين (NCMF) لجمهورية الفلبين غيلينغ مامونديونغ، ورئيس مجلس الأئمة في الفلبين العقيد إبراء موكسير، ووكيل معهد الدراسات الإسلامية بجامعه الفلبين السيد قمر الدين بن عليو محمد، وممثل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعدد من مسؤولي سفارة السعودية.