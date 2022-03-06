"الإسلامية" توجه بإيقاف صلاة الجمعة في المساجد المساندة للجوامع

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات المتخذة من الوزارة لتخفيف الزحام في الجوامع وتحقيق التباعد الجسدي فيها للتوقي من انتشار فايروس كورونا. وبناءً على تصريح وزارة الداخلية في يوم السبت 2/8/1443 بشأن ما تقرر من إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في الجوامع والمساجد مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.