الإسناد القضائي للتنفيذ ينجز 600 ألف عملية خلال الربع الأول من 2022

تمكّن مركز الإسناد القضائي للتنفيذ في وزارة العدل من إنجاز 604 آلاف عملية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 ليتخطى إجمالي عدد عمليات المركز منذ إنشائه 3.8 مليون عملية، منها 2.1 مليون عملية تمّت خلال العام الماضي 2021