"الإصابات" و"الحرجة".. منحنى كورونا في نزول واليوم هو الأقل منذ بداية 2022

كشف آخر أرقام كورونا في المملكة عن تسجيل أقل عدد إصابات يومية منذ مطلع العام الجاري 2022 بواقع 627 آخر 24 ساعة.

وفي سياقٍ موازٍ تواصل الانخفاض الملحوظ في عدد الحالات الحرجة، حيث أعلنت "الصحة" اليوم، تسجيل 744 حالة حرجة.

وكان قد أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي؛ الأحد الماضي، المنحنى للحالات في المملكة يشير إلى النزول بشكلٍ متميز؛ موضحاً أن المملكة في مواجهة الجائحة، تعد نموذجاً يضرب بها المثل عالميّاً في ذلك.

وبيّن المتحدث الرسمي للصحة أن حالة منحنى الحالات الحرجة الذي شهد انخفاضاً واضحاً ومتتابعاً خلال الأيام الماضية يعد مؤشراً مبشراً جداً، ومن المتوقع أن يستمر في النزول أكثر، منوّهاً إلى أن الأعداد المرتفعة من الحالات الحرجة هي لمَن لم يحصل على اللقاحات أو لم يُكملوا التحصين.

بدورها تنصح الصحة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بمتابعة المنصات الرئيسة والموثوقة وعدم الانجراف خلف الشائعات والأكاذيب والرجوع إلى الجهات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة -حفظها الله- مطالبة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).