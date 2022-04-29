الإطاحة بـ 9 مخالفين لنظام البيئة لصيدهم دون ترخيص في مكة وتبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (9) مخالفين لنظام البيئة ارتكبوا مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقتَي مكة المكرّمة وتبوك، وعثر بحوزتهم على (8) طيور مصيدة، و(5) أسلحة نارية، وبندقيتين هوائيتين، و(406) ذخائر، وجرى تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.