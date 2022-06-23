الإعاشة والنقل والتسكين.. "المجلس التنسيقي" ينظم ملتقى تجهيزات شركات حجاج الداخل

انطلقت فعاليات ملتقى تجهيزات شركات حجاج الداخل الذي ينظمه المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل؛ تحت عنوان متحد وبرعاية المهندس حاتم مؤمنة الرئيس التنفيذي لشركة كدانة.
ويهدف الملتقى إلى بناء الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، والاطلاع على أفضل الخدمات المقدمة للإعاشة والنقل والتسكين، وسهولة التواصل مع الشركات المقدمة للخدمة، ودعم الجهود الموحدة بين شركات حجاج الداخل.
ويستهدف الملتقى الذي ينظمه المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، في مركز "متحد " بمشعر عرفات وعلى مدى 9 أيام؛ ملاّك شركات حجاج الداخل، والعاملين في قطاع حجاج الداخل، وقطاع الإسكان، وقطاع النقل، وقطاع الإعاشة، وقطاع التقنية.
وتأتي أهمية إقامة ملتقى تجهيزات شركات حجاج الداخل تحت شعار "متحد"؛ انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 والتي تعتبر خدمة ضيوف الرحمن أهم برامجها؛ وفي ضوء حرص وزارة الحج والعمرة نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وحرصاً من المجلس التنسيقي لحجاج الداخل على توحيد الجهود.
وفي هذا الصدد؛ أشاد الرئيس التنفيذي لشركة كدانة المهندس حاتم مؤمنة، بملتقى تجهيزات الحج، والفعاليات المصاحبة له القائم عليه المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل قائلاً: "ملتقى جميل والقائمين عليه مبدعين في الأفكار المطروحة لخدمة حجاج بيت الله الحرام" سائلاً المولى عز وجل التوفيق للقائمين على خدمة ضيوف الرحمن.
من جانبه، أعلن رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل المكلف الدكتور ساعد الجهني، انطلاق مجموعة من الفعاليات ضمن ملتقى تجهيزات شركات حجاج الداخل على مدى تسعة أيام، بفعاليات متنوعة للارتقاء بمستوى الوعي لدى العاملين في مؤسسات وشركات حجاج الداخل؛ وفي كافة المجالات. ويقام الملتقى برعاية Alsafi Danone راعٍ ماسي، وجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة راعٍ ماسي، وشركة الماكينة الآلية راعٍ ذهبي.