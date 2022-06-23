الإعاشة والنقل والتسكين.. "المجلس التنسيقي" ينظم ملتقى تجهيزات شركات حجاج الداخل

من جانبه، أعلن رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل المكلف الدكتور ساعد الجهني، انطلاق مجموعة من الفعاليات ضمن ملتقى تجهيزات شركات حجاج الداخل على مدى تسعة أيام، بفعاليات متنوعة للارتقاء بمستوى الوعي لدى العاملين في مؤسسات وشركات حجاج الداخل؛ وفي كافة المجالات. ويقام الملتقى برعاية Alsafi Danone راعٍ ماسي، وجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة راعٍ ماسي، وشركة الماكينة الآلية راعٍ ذهبي.