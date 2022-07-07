الإعلامي المصري أحمد موسى: خدمات المملكة للحجاج إنجازات لا ينكرها إلا جاحد

أكد الإعلامي المصري أحمد موسى، أن الخدمات التي تقدمها المملكة للمسلمين عموماً والحجاج خصوصاً لا يمكن أن ينكرها أحد.
ودعا موسى، وسائل الإعلام المشاركة في الحج إلى إبراز هذه الجهود الجبارة بكل ما تعنيه الكلمة.
وأضاف الإعلامي المصري: "نحمد الله اليوم أن من على المسلمين بالوقوف في مشعر منى مهللين مكبرين طالبين المغفرة".
وتابع: " إن ما شاهدته من إجراءات أمنية وصحية وتسهيلات مختلفة يؤكد مدى نجاح المملكة في إدارة هذه الحشود بكل سلاسة وانسيابية وفق أهداف وخطوات مدروسة بدءاً من وصل الحاج إلى المملكة حتى قضاء مناسكه.
وأشار إلى أن المملكة قامت بعدد من المشروعات التطويرية التي شهدتها المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين التي جعلت الحج ميسراً.
وأكد موسى على سعي المملكة لمضاعفة الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في كل عام.