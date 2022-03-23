"الإعلام العقاري".. برنامج تدريبي بالخُبر بالتعاون بين أكاديمية أحمد بن سلمان و"الوطنية للإسكان"

وتَحدث في اليوم الأول للبرنامج ثلاثة متحدثين هم المهندس محمد البطي الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان، في جلسة التعريف بدور الشركة ومشروعاتها وإنجازاتها، وفي جلسة معالجات القضايا المتخصصة في قطاع العقار بالمملكة تحدث الكاتب الصحفي سليمان أبا حسين رئيس دار ميديا.. وفي ختام اليوم الأول تحدث رئيس تحرير صحيفة اليوم عمر الشدي في جلسة نقاشية عن الأداء المهني والسياسات التحريرية في صحافة العقار.