"الإعلام العقاري".. برنامج تدريبي بالخُبر بالتعاون بين أكاديمية أحمد بن سلمان و"الوطنية للإسكان"

انطلق في مدينة الخبر، أمس الثلاثاء، برنامج "الإعلام العقاري" التدريبي، الذي يستمر 3 أيام، وتقوم على تنفيذه أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، بحضور أكثر من 40 صحافيًّا يمثلون المؤسسات الإعلامية السعودية، وبمشاركة 6 متحدثين متخصصين لتغطية جوانب البرنامج المختلفة.
ويتناول البرنامج التدريبي دورَ الإعلام المتخصص في قطاع العقار، والوسائل الإعلامية التقليدية والرقمية، ودور الصحافة في تناول الموضوعات العقارية بالمملكة، والأدوات الداعمة للتحرير والنشر في مجال الإعلام العقاري.
كما يستعرض البرنامج الفنونَ الصحفية والعوامل المؤثرة على الأداء المهني في صحافة العقار، والتعرف على أبرز أهداف الإعلام العقاري، ودور الإعلام الجديد في صناعة محتوى صحافي رقمي إبداعي متخصص.
وتَحدث في اليوم الأول للبرنامج ثلاثة متحدثين هم المهندس محمد البطي الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان، في جلسة التعريف بدور الشركة ومشروعاتها وإنجازاتها، وفي جلسة معالجات القضايا المتخصصة في قطاع العقار بالمملكة تحدث الكاتب الصحفي سليمان أبا حسين رئيس دار ميديا.. وفي ختام اليوم الأول تحدث رئيس تحرير صحيفة اليوم عمر الشدي في جلسة نقاشية عن الأداء المهني والسياسات التحريرية في صحافة العقار.
ويخصص البرنامج التدريبي في ثاني أيامه، لصناعة التقارير المرئية العقارية بالموبايل، ويتحدث خلال جلستي اليوم الإعلامي مهند النعيمي، مستشار الاتصال والعلاقات الدولية ومدرب الإعلام الإلكتروني.
وفي ثالث أيام البرنامج التدريبي المخصص لعلاقة القطاع العقاري بالمملكة والإعلام الجديد؛ يتحدث سلطان الجريسي، مستشار التسويق، عن مهارات ترويج ونشر المحتوى وتحديد الجمهور المستهدف؛ فيما يتحدث هاني الغفيلي، المدرب في الإعلام الرقمي، عن أشكال وصناعة المحتوى الإعلامي الرقمي العقاري.
وفي ختام اليوم الثالث والأخير للبرنامج التدريبي، تُعقد جلسة حوارية عن أهداف الإعلام المتخصص بالعقار، والفرص الاستثمارية في الإعلام العقاري.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى مشاركة الإعلاميين أحدثَ المعلومات وأهم المهارات المهنية للنشر الصحفي والإلكتروني في الإعلام العقاري؛ من خلال تمكينهم من المهارات المتخصصة في إعداد ونشر المواد الصحفية المرتبطة بموضوعات قطاع العقار وما يتعلق بها في المملكة، وتمكينهم من صناعة محتوى صحفي إبداعي يلبي احتياجات الجمهور؛ وذلك من خلال تعريف الإعلاميين بأبرز العوامل المؤثرة في الأداء المهني الإعلامي المتخصص بالعقار.