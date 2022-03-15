"الإعلام المرئي": 100 شخص تعرفوا على الفرص الاستثمارية في صناعة الألعاب

نظّمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم، محاضرة افتراضية عن الفرص الاستثمارية في صناعة الألعاب الإلكترونية، بالتعاون مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط (JCCME)، بحضور ممثلين عن أبرز شركات الألعاب وبعض اللاعبين المشاهير.