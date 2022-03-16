"الإعلام" تغرّم حساباً بـ "تويتر" أساء لـ"جامعة جازان" ونشر معلومات غير صحيحة

نشرت جامعة جازان بياناً أوضحت فيه أن وزارة الإعلام أصدرت قـراراً قضائياً ضـد أحـد الحسابات الإعلامية على منصة تويتـر، معـرّف "جازان الآن"، لإساءته إلى الجامعة ونشر معلومات غير صحيحة؛ وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال وإلزامه بحذف التغريدة - محل الدعوى - ونشر اعتذارٍ للجامعة على ما بدر من إساءة.
وفي تفاصيل البيان الذي نشرته الجامعة: "فـي إطـار حـرص جامعـة جـازان على إظهار الحقائق والتصدّي لمروّجـي الشائعات، فقد باشرت الإدارة القانونية بالجامعة باتخاذ جميع الإجراءات النظامية والقانونية ضد المسيئين، وصـدر لمصلحة الجامعـة حكـمٌ قضائي ضد المدّعى عليهـم على منصة تويتر المتمثل في الغرامة وحذف المنشور وتقديم اعتذارٍ للجامعة".
وأضاف البيان: "وحرصاً من الجامعة على إظهار الحقيقة، فإنها تدعو أصحاب الصفحات الإعلاميـة قبـل نشـر أي أخبـار عـن الجامعـة، إلى الرجـوع للجامعة للتأكّـد مـن صحة هذه الأخبار ومصداقيتها، والحصول عليها من مصادرها الصحيحة.
واختتم البيان: "كما أن الجامعة في إطار حفاظها على حقوقها لن تتوانى في التصدّي لمروّجي الشائعات من خلال ملاحقتهم قضائياً".