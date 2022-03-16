"الإعلام" تغرّم حساباً بـ "تويتر" أساء لـ"جامعة جازان" ونشر معلومات غير صحيحة

نشرت جامعة جازان بياناً أوضحت فيه أن وزارة الإعلام أصدرت قـراراً قضائياً ضـد أحـد الحسابات الإعلامية على منصة تويتـر، معـرّف "جازان الآن"، لإساءته إلى الجامعة ونشر معلومات غير صحيحة؛ وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال وإلزامه بحذف التغريدة - محل الدعوى - ونشر اعتذارٍ للجامعة على ما بدر من إساءة.