"الإعلام في الشورى" تناقش تقارير هيئتي الإذاعة والتلفزيون والإعلام المرئي والمسموع

كما درست اللجنة أبرز ما ورد في التقرير السنوي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1443/1442هـ، حيث بحثت الكوادر البشرية في الهيئة وسبل دعمها بالكفاءات ذات الاختصاص، كما ناقشت سبل دعم صناعة الإعلام وتنميته، وأهمية متابعة ومراقبة كل ما له علاقة بالألعاب الإلكترونية والتزامها بالاشتراطات.