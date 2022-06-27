الإعلان عن أول برنامج لتطوير القيادات في القطاع اللوجستي



وأشار إلى أن البرنامج يتكون من 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى -عن بعد- يوم الاثنين 28 ربيع الأول 1444هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 وتستمر أسبوعين، والمرحلة الثانية ستبدأ في 13 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 07 نوفمبر 2022 في مدينة سرقسطة بأسبانيا، وتستمر أسبوعين، ويختتم البرنامج مدته الدراسية بالمرحلة الأخيرة التي تستمر شهرًا، عن بعد، يوم الاثنين 27 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 21 نوفمبر 2022.