الإعلان عن أول برنامج لتطوير القيادات في القطاع اللوجستي

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية تقديم أول برنامج تنفيذي مخصص للقادة في القطاع اللوجستي بالشراكة مع مركز ZLC ومعهد MIT، يتضمن أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة مع أفضل الخبراء، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في بناء تصميم وتشغيل الخدمات اللوجستية، إضافة إلى تقديم زيارات ميدانية والاطلاع على التجارب الدولية، وبناء شبكة علاقات مهنية من خلال تبادل الخبرات.
وقال المدير التنفيذي للأكاديمية الدكتور عبدالله العبدالكريم: البرنامج أحد البرامج النوعية التي تنفذ لأول مرة على مستوى المنطقة بوصفه برنامجًا تنفيذيًا متخصصًا, حيث يهدف لتطوير القيادات الوطنية بالقطاع اللوجستي، ويأتي بالشراكة بين مركز ZLC ومعهد MIT.
وأشار إلى أن البرنامج يتكون من 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى -عن بعد- يوم الاثنين 28 ربيع الأول 1444هـ الموافق 24 أكتوبر 2022 وتستمر أسبوعين، والمرحلة الثانية ستبدأ في 13 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 07 نوفمبر 2022 في مدينة سرقسطة بأسبانيا، وتستمر أسبوعين، ويختتم البرنامج مدته الدراسية بالمرحلة الأخيرة التي تستمر شهرًا، عن بعد، يوم الاثنين 27 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 21 نوفمبر 2022.
واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على خبرة تزيد عن 5 سنوات في المجال اللوجستي، ومتقناً للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
يذكر أن الأكاديمية السعودية اللوجستية إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تأسست باتفاقية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويرأس مجلس إدارة الأكاديمية رئيس الهيئة العامة للنقل.