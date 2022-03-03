"الإفتاء" يقيم برنامجًا في الحقوق والمزايا المالية للموظف

ضمن سلسلة برامج نظمت الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "برنامج الحقوق والمزايا المالية للموظف" بحضور مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة مشعان المطيري، وذلك بقاعة التدريب بمبنى الرئاسة، استمر لمدة خمسة أيام.

وأكد المطيري أهمية التدريب للموظفين وذلك لتنمية مهاراتهم وزيادة اطلاعهم وتحسين أدائهم ومعالجة نقاط الضعف لديهم.

وفي ختام البرنامج التدريبي سلم مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة الشهادات للمتدربين في البرامج؛ حيث بلغ عدد المتدربين في البرامج ٦٠ متدربًا.